Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 апреля
EUR ЦБ: 89,35 (-0,11) Инвестиции, 21 апр, 17:00 Курс доллара на 22 апреля
USD ЦБ: 81,49 (-0,13) Инвестиции, 21 апр, 17:00
Над Москвой возникло северное сияние. Видео Общество, 23:33
Почему купить квартиру в готовом квартале хорошая идея РБК и ПИК, 23:32
Засуха в Испании привела к рекордному росту цен на оливковое масло Бизнес, 23:13
Эрдоган представил новый турецкий танк «Алтай» Политика, 23:12
Один из лучших лыжников в истории отказался выступать за сборную Норвегии Спорт, 23:08
Посла КНР в Париже попросили объявить персоной нон грата за слова о Крыме Политика, 23:05
В Швейцарии скелет динозавра продали за $5,3 млн. Видео Общество, 23:00
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Пушилин оценил потери среди мирных жителей в ДНР с начала года Политика, 22:55
Как БАМ и Транссиб: зачем строят частную железную дорогу к Тихому океану РБК и ЭЛСИ, 22:46
Азербайджан назвал законным решением установку КПП в Лачинском коридоре Политика, 22:45
Президент Кипра не исключил обновления списка санкций США и Британии Политика, 22:25
Макрон назвал своей задачей не дать России победить на Украине Политика, 22:22
МЮ впервые за 29 лет вышел в финалы всех национальных кубков Спорт, 22:02
Квартиры в готовых проектах: дома с инфраструктурой для жизни РБК и ПИК, 22:00
Политика ,  
0 

Эрдоган представил новый турецкий танк «Алтай»

Президент Рейжеп Тайип Эрдоган представил новый турецкий танк «Алтай»
Фото: Murat Kula / Anadolu Agency / Getty Images
Фото: Murat Kula / Anadolu Agency / Getty Images

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о передаче турецким Вооруженным силам нового танка Altay («Алтай») отечественного производства для прохождения испытаний, сообщает местная газета Yeni Şafak. Церемония передачи танка и выступление турецкого лидера по этому поводу прошли на заводе в провинции Сакарья.

«Наш новый танк Altay обладает совершенно другими и превосходящими возможностями, чем прототип, впервые представленный десять лет назад», — заявил Эрдоган.

По его словам, в новом варианте танка была усовершенствована конструкция брони и добавлена система активной защиты Akkor. Серийное производство танков должно начаться после завершения испытаний, добавил президент.

«Теперь Турция стала страной-поставщиком, которая занимает первое место в мире в этой области [по производству наземных транспортных средств], и продукцией которой пользуются многие армии», — отметил он.

Алтай называют прародиной тюркской цивилизации. В России тюркские народы составляют вторую по численности группу населения и проживают во многих регионах страны, в том числе в республике Алтай. В 2021 году лидер турецкой Партии националистического движения (ПНД) Девлет Бахчели подарил Эрдогану карту «Тюркского мира», куда была включена Турция и часть России, в том числе Алтай.

Разработчиком нового варианта танка Altay является турецкая компания BMC Defense. Член исполнительного совета и менеджер BMC Defense Мурат Ялчынташ говорил, что усовершенствования в новой модели были сделаны на основе уроков, извлеченных из боев за последние два десятилетия.

Читайте на РБК Pro
Merck и Moderna делают вакцину против рака. Стоит ли покупать их акции
Готов ли западный бизнес к конфликту с Китаем — The Economist
Сварить курицу в чайнике: как LinkedIn меняет подход к контенту
Как помочь подростку подготовиться к экзаменам: чек-лист

Среди новых возможностей Altay — система активной защиты, улучшенная система брони, обновленная система управления огнем, обновленная система управления танком, концентрированная силовая установка и т.д. По словам Ялчынташа, несколько дружественных и союзных стран уже проявили интерес к приобретению танка, если это одобрит Министерство национальной обороны.

Испытания танка планируется завершить в 2024 году, во второй половине 2026 года начнется серийное производство танка с отечественным двигателем.

Теги
Реджеп Тайип Эрдоган Турция танк
Материалы по теме
Посол в Анкаре заявил о росте поставок турецких вооружений Украине
Политика
Foreign Policy узнала о передаче Турцией Украине кассетных боеприпасов
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter