Эрдоган представил новый турецкий танк «Алтай»

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о передаче турецким Вооруженным силам нового танка Altay («Алтай») отечественного производства для прохождения испытаний, сообщает местная газета Yeni Şafak. Церемония передачи танка и выступление турецкого лидера по этому поводу прошли на заводе в провинции Сакарья.

«Наш новый танк Altay обладает совершенно другими и превосходящими возможностями, чем прототип, впервые представленный десять лет назад», — заявил Эрдоган.

По его словам, в новом варианте танка была усовершенствована конструкция брони и добавлена система активной защиты Akkor. Серийное производство танков должно начаться после завершения испытаний, добавил президент.

«Теперь Турция стала страной-поставщиком, которая занимает первое место в мире в этой области [по производству наземных транспортных средств], и продукцией которой пользуются многие армии», — отметил он.

Алтай называют прародиной тюркской цивилизации. В России тюркские народы составляют вторую по численности группу населения и проживают во многих регионах страны, в том числе в республике Алтай. В 2021 году лидер турецкой Партии националистического движения (ПНД) Девлет Бахчели подарил Эрдогану карту «Тюркского мира», куда была включена Турция и часть России, в том числе Алтай.

Разработчиком нового варианта танка Altay является турецкая компания BMC Defense. Член исполнительного совета и менеджер BMC Defense Мурат Ялчынташ говорил, что усовершенствования в новой модели были сделаны на основе уроков, извлеченных из боев за последние два десятилетия.

Среди новых возможностей Altay — система активной защиты, улучшенная система брони, обновленная система управления огнем, обновленная система управления танком, концентрированная силовая установка и т.д. По словам Ялчынташа, несколько дружественных и союзных стран уже проявили интерес к приобретению танка, если это одобрит Министерство национальной обороны.

Испытания танка планируется завершить в 2024 году, во второй половине 2026 года начнется серийное производство танка с отечественным двигателем.