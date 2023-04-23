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Звезда «Ворониных» вступилась за арестованного в США брата

Актриса Екатерина Волкова заявила, что не верит в виновность арестованного в США брата
Екатерина и Леонид Волковы
Екатерина и Леонид Волковы (Фото: ekaterinavolkovaactress / Telegram)

Актриса Екатерина Волкова, звезда телесериала «Воронины», сообщила, что не сомневается в невиновности своего брата Леонида Волкова, арестованного в США по делу о двойном убийстве.

«Да, это мой брат. Да, несколько дней назад его арестовали в США. Да, его обвиняют в очень серьезном преступлении. В настоящее время я и моя семья находимся в шоке. Мы пытаемся установить связь с братом и его адвокатом, но пока сделать это не получается», — написала она в телеграм-канале, добавив, что любит брата и не отрекается от него.

Произошедшее Волкова назвала «каким-то страшным сном».

В середине апреля телеканал CBS News сообщил, что тела двух пропавших россиян, 28-летнего Павла Векшина и 37-летнего Кирилла Щукина из Медфорда (штат Массачусетс), были найдены на складе, одно из них было расчленено. Оба исчезли 9 апреля.

Обвинение в убийстве было предъявлено 37-летнему Леониду Волкову из Медфорда, он знал обеих жертв. По данным прокуратуры, Щукин был поручителем Волкова по договору найма жилья, но потом отказался. В итоге обвиняемого выселили.

Волкова заметили входящим и выходящим из дома жертв, перед тем как они пропали. По версии следствия, его и Щукина также видели в арендованном грузовике от компании U-Haul — автомобиль потом нашли рядом со складом для хранения вещей.

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