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«Коммерсантъ» сообщил о двузначной дивидендной доходности компаний

«Ъ»: дивидендная доходность российских компаний в этом году достигнет двузначной величины
Индекс МосБиржи IMOEX 2 639,95 +0,08%
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Дивидендная доходность многих российских компаний в этом году достигнет двузначного числа, даже несмотря на непростые экономические условия, пишет газета «Коммерсантъ».

Индекс Мосбиржи растет девятую неделю подряд. По итогам пятничных торгов он закрепился возле отметки 2640 пунктов — максимальной с начала апреля 2022 года. Причиной роста индекса служит как слабость российской валюты и восстановление цен на нефть, так и дивиденды российских компаний, отмечает издание.

По словам эксперта по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрия Пучкарева, в конце первого квартала суммарный объем выплат дивидендов превысил 875 млрд руб., основная часть приходится на акции Сбербанка.

В целом дивидендная доходность российского индекса оценивается в 11–12% — выше ставок по депозитам (максимальная ставка по вкладам в крупнейших банках держится на уровне 7,68% с третьей декады февраля).

Для частных инвесторов на российском рынке доступны пять дивидендных ПИФов — два открытых и три биржевых. Почти во всех портфелях присутствовали акции Сбербанка, «Газпрома», ГМК «Норильский никель», ЛУКОЙЛа, «ФосАгро», МТС, «Сургутнефтегаза». Однако при таких инвестициях стоит учитывать, что они могут проигрывать фондам широкого рынка из-за наличия в них акций быстрорастущих компаний, пишет газета.

Индекс Мосбиржи 21 апреля впервые за год преодолел отметку в 2600 пунктов, прибавив более 20%. Этому способствовали сообщения о выплате дивидендов «Сбера» и ЛУКОЙЛа. По итогам 2022 года Сбербанк направит на выплату дивидендов 565 млрд руб. — рекордную сумму в своей истории. При этом глава банка Герман Греф допустил обновление в будущем рекорда по дивидендам.

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