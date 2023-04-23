Мэр Донецка сообщил о погибшем при обстреле со стороны ВСУ
Один человек погиб в результате обстрела Петровского района в Донецке. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале.
«В результате обстрела Петровского района в 16:05 погиб мужчина 1953 года рождения», — говорится в сообщении главы города.
Он также сообщил, что один из снарядов попал в дом частного сектора, из-за чего были повреждены кровля и несущие стены, выбиты стекла из окон. «В результате вражеского обстрела Петровского района уничтожен частный жилой дом по улице Окраинная», — написал Кулемзин.
Утром об артиллерийских ударах по Донецку сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации. Всего по городу было выпущено 15 снарядов. 22 апреля мэр говорил, что при обстреле пострадало здание школы в Кировском районе Донецка.