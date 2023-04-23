Власти ДНР сообщили об обстреле Донецка

Утром 23 апреля вооруженные силы Украины нанесли артиллерийские удары по Донецку. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК).

Всего по городу было выпущено 15 снарядов.

Помимо этого, утверждают в центре, атаке подверглись Ясиноватая и Пантелеймоновка.

Накануне мэр Алексей Кулемзин заявил, что при обстреле пострадало здание школы в Кировском районе Донецка.

В начале марта советник врио главы ДНР Ян Гагин говорил о снижении интенсивности обстрелов Донецка; он связал это с попытками ВСУ сдержать наступление России на авдеевском направлении. Авдеевка, населенный пункт к северо-западу от Донецка, находится под контролем Киева.