Белгородский губернатор Гладков: село Муром второй раз за день подверглось обстрелу

Гладков сообщил о втором за день обстреле приграничного села

Село Муром в Белгородской области вновь подверглось обстрелу, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

«Есть разрушения в трех частных домовладениях: выбиты окна, повреждены крыши, фасады и заборы. Все оперативные службы находятся на месте. Подомовой обход продолжается», — рассказал он.

Ранее 23 апреля Гладков сообщил, что Вооруженные силы Украины обстреляли несколько населенных пунктов в Белгородской области. В селе Сподарюшино были разрушен дом и хозяйственные постройки, а в Муроме снаряд повредил забор частного дома.

В регионе действует средний уровень реагирования. С начала военной операции на Украине приграничные населенные пункты в области неоднократно подвергались обстрелам.