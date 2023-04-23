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Гладков сообщил о втором за день обстреле приграничного села

Белгородский губернатор Гладков: село Муром второй раз за день подверглось обстрелу

Фото:vvgladkov / Telegram Фото:vvgladkov / Telegram

Село Муром в Белгородской области вновь подверглось обстрелу, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

«Есть разрушения в трех частных домовладениях: выбиты окна, повреждены крыши, фасады и заборы. Все оперативные службы находятся на месте. Подомовой обход продолжается», — рассказал он.

Ранее 23 апреля Гладков сообщил, что Вооруженные силы Украины обстреляли несколько населенных пунктов в Белгородской области. В селе Сподарюшино были разрушен дом и хозяйственные постройки, а в Муроме снаряд повредил забор частного дома.

В регионе действует средний уровень реагирования. С начала военной операции на Украине приграничные населенные пункты в области неоднократно подвергались обстрелам.

Гладков сообщил о втором за день обстреле приграничного села
Гладков сообщил о втором за день обстреле приграничного села

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Белгородская область обстрел Вячеслав Гладков Военная операция на Украине
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