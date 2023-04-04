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Общество ,  
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Самолет столкнулся с птицами при посадке в Самарской области

Самолет из Петербурга столкнулся с птицами при посадке в самарском аэропорту Курумоч
Фото: Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ
Фото: Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ

Летевший из Санкт-Петербурга самолет при посадке в самарском аэропорту Курумоч столкнулся с птицами. Об этом сообщили в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК.

Это произошло в 21:40 3 апреля, посадка прошла в штатном режиме. Никто не пострадал. СК устанавливает причины случившегося.

ТАСС со ссылкой на Куйбышевскую транспортную прокуратуру пишет, что столкновение птиц с самолетом Boeing 738 произошло на высоте 1,5 тыс. м вне зоны ответственности аэропорта. На борту находилось 190 пассажиров. Сейчас специалисты оценивают техническое состояние самолета.

Согласно данным онлайн-табло аэропорта Курумоч, выполнявший рейс DP-571 авиакомпании «Победа» борт сел в 21:30 по местному времени (время по расписанию — 21:05).

Теги
Самарская область Самара Санкт-Петербург Курумоч птицы
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Реклама, ПАО «ПИК СЗ», г. Москва, ул. Баррикадная 19/1, ОГРН 1027739137084
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