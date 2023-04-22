Компания из США построит на Украине до 20 атомных энергоблоков
«Энергоатом» и американская Holtec International заключили соглашение о строительстве на Украине до 20 атомных энергоблоков с реакторами SMR-160, сообщила украинская компания в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).
Глава «Энергоатома» Петр Котин и президент и исполнительный директор Holtec International Крис Сингх подписали соглашение по видеосвязи. На церемонии также присутствовали министр энергетики Украины Герман Галущенко и вице-президент Holtec International по вопросам деятельности на Украине Риаз Аван.
Планируется, что первый из 20 реакторов подключат к сети к марту 2029 года. Галущенко отметил, что это поможет компенсировать ущерб, нанесенный теплоэнергетической инфраструктуре Украины. В рамках соглашения на территории страны также развернут высокотехнологичное производство комплектующих для SMR.
SMR-160 — это легководный реактор мощностью 160 МВт, в качестве топлива в нем используется низкообогащенный уран. Реактор не нужно подключать к местной электросети. Модульные реакторы можно построить на предприятии, а затем перевезти и ввести в эксплуатацию на любой подготовленной площадке. Они могут обеспечить снабжение крупных потребителей энергии, например судов или производственных мощностей.