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Компания из США построит на Украине до 20 атомных энергоблоков

«Энергоатом» договорился с компанией из США о строительстве 20 атомных энергоблоков
Президент ГП &laquo;НАЭК &laquo;Энергоатом&raquo; Петр Котин (слева)
Президент ГП «НАЭК «Энергоатом» Петр Котин (слева) (Фото: energoatom.com.ua)

«Энергоатом» и американская Holtec International заключили соглашение о строительстве на Украине до 20 атомных энергоблоков с реакторами SMR-160, сообщила украинская компания в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Глава «Энергоатома» Петр Котин и президент и исполнительный директор Holtec International Крис Сингх подписали соглашение по видеосвязи. На церемонии также присутствовали министр энергетики Украины Герман Галущенко и вице-президент Holtec International по вопросам деятельности на Украине Риаз Аван.

Планируется, что первый из 20 реакторов подключат к сети к марту 2029 года. Галущенко отметил, что это поможет компенсировать ущерб, нанесенный теплоэнергетической инфраструктуре Украины. В рамках соглашения на территории страны также развернут высокотехнологичное производство комплектующих для SMR.

SMR-160 — это легководный реактор мощностью 160 МВт, в качестве топлива в нем используется низкообогащенный уран. Реактор не нужно подключать к местной электросети. Модульные реакторы можно построить на предприятии, а затем перевезти и ввести в эксплуатацию на любой подготовленной площадке. Они могут обеспечить снабжение крупных потребителей энергии, например судов или производственных мощностей. 

Теги
«Энергоатом» США реактор атомные энергоблоки
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