«Энергоатом» договорился с компанией из США о строительстве 20 атомных энергоблоков

Компания из США построит на Украине до 20 атомных энергоблоков

Президент ГП «НАЭК «Энергоатом» Петр Котин (слева) (Фото: energoatom.com.ua)

«Энергоатом» и американская Holtec International заключили соглашение о строительстве на Украине до 20 атомных энергоблоков с реакторами SMR-160, сообщила украинская компания в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Глава «Энергоатома» Петр Котин и президент и исполнительный директор Holtec International Крис Сингх подписали соглашение по видеосвязи. На церемонии также присутствовали министр энергетики Украины Герман Галущенко и вице-президент Holtec International по вопросам деятельности на Украине Риаз Аван.

Планируется, что первый из 20 реакторов подключат к сети к марту 2029 года. Галущенко отметил, что это поможет компенсировать ущерб, нанесенный теплоэнергетической инфраструктуре Украины. В рамках соглашения на территории страны также развернут высокотехнологичное производство комплектующих для SMR.