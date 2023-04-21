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В Курганской области запретят продажу алкоголя 1 и 9 мая

В Курганской области запретят продажу алкоголя в магазинах 1 и 9 мая
Фото: Донат Сорокин / ТАСС
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

В Курганской области запретят продажу алкоголя в розничных магазинах на 1 и 9 мая. Об этом говорится в телеграм-канале департамента экономического развития региона.

Решение о запрете приняла Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Алкоголь в эти дни можно будет купить только в заведениях общественного питания.

Ранее власти Курганской области ввели до 24 апреля «желтый» уровень погодной опасности из-за риска пожаров. В регионе запрещено разводить огонь и посещать леса.

МЧС региона проводит рейды по дачам с целью проверки соблюдения особого противопожарного режима, сообщает 45.ru. За его нарушение гражданам Курганской области, согласно закону «Об административных правонарушениях на территории Курганской области», может грозить штраф до 20 тыс. руб.

В апреле 2022 года в Курганской области эвакуировали более 500 человек из-за пожаров. Тогда власти региона ввели ЧС из-за масштабных пожаров.
 

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