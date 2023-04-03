Москва вышла в лидеры рейтинга мировых мегаполисов по инновациям

Фото: mos_sobyanin / Telegram

Москва стала лидером среди мировых мегаполисов по инновационной привлекательности. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

В рейтинге Института статистических исследований и экономики знаний ВШЭ приняли участие свыше 200 городов, среди них Гонконг, Берлин и Вашингтон.

«Москва заняла первое место по значению индекса «Инфраструктура инноваций». В городе функционирует больше 100 коворкингов и три инновационных кластера», — подчеркнул столичный градоначальник.

По словам Собянина, Москва занимает второе место по количеству технопарков после Пекина. Так, в городе расположено более 50 подобных объектов инновационной инфраструктуры, в том числе семь приоритетных инвестиционных проектов по их созданию, где трудятся более 2 тыс. резидентов и создано свыше 70 тыс. рабочих мест.

Глава города добавил, что в Москве запущена и самая масштабная в мире программа пилотного тестирования. За четыре года было инициировано свыше 330 тестирований, 250 из которых завершены.

В общем рейтинге инновационной привлекательности, включающем результаты технологического развития, состояния креативных индустрий и городской среды в мегаполисах, российская столица вошла в десятку мировых лидеров вместе с Лондоном, Нью-Йорком, Токио, Пекином, Парижем, Сан-Франциско, Лос-Анджелесом, Шанхаем и Сеулом.

Кроме того, Москва стала одним из самых привлекательных городов мира для туристов, заняв второе место по количеству театров, музеев и галерей, третье — по уникальным местам и достопримечательностям, а также входит в пятерку лидеров по количеству стадионов.