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В четырех районах Севастополя пропал свет

Губернатор Развожаев: в четырех районах Севастополя отключили электроснабжение
Виды Севастополя
Виды Севастополя (Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС)

Четыре района Севастополя остались без света. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.

«В магистральных электрических сетях высокого класса напряжения сработала защита АОН (автоматическое отключение нагрузки)», — написал Развожаев. Без света остались Гагаринский и Ленинский районы и частично — Нахимовский и Балаклавский.

По словам губернатора, энергетические компании города Севастополя работают над проблемой и подачу электричества возобновят «ориентировочно в течение часа».

До этого в паблике «Подслушано в Севастополе» во «ВКонтакте» местные жители пожаловались на проблемы с электричеством. В некоторых районах города уже включили свет, отмечают пользователи в комментариях. В обновленной записи сообщества говорится, что электричество вернулось.

Теги
Крым Михаил Развожаев Севастополь
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