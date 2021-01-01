На маяке в Финском заливе нашли клад времен СССР

В ходе ремонтных работ на маяке острова Большой Тютерс в Финском заливе начальник маяка обнаружил клад — почти 10 тыс. руб. Госбанка СССР. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

Находка была сделана во вспомогательном строении электростанции по соседству с маяком. Техник нашел пачку денег номиналом 10 и 25 руб. Самая новая купюра датируется концом 1960-х. Деньги будут находиться в музее маяка на острове.

Маяк «Большой Тютер» входит в систему навигационного оборудования гидрографического района Ленинградской военно-морской базы. Он обеспечивает безопасность судоходства в примыкающей к острову части Финского залива.