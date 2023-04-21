Движение на месте взрыва в Белгороде запланировали восстановить к утру

Движение по проспекту Ватутина и улице Губкина, на пересечении которых образовалась воронка после взрыва, планируется восстановить к утру, сообщил мэр Валентин Демидов в своем телеграм-канале.

На месте происшествия находятся сотрудники дорожной службы и «Белгорблагоустройства». С помощью четырех фронтальных погрузчиков и четырех грузовиков они начали вывозить образовавшийся после взрыва мусор. «Сделаем все, чтобы завтра горожане добирались на работу, как обычно», — заверил мэр.

Изначально об образовании воронки на перекрестке в Белгороде сообщили местные телеграм-каналы, позже губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что произошел взрыв. Диаметр воронки, по его словам, составил около 20 м.

В результате взрыва в доме на улице Шаландина были повреждены четыре квартиры. Всем жителям предложили временно переселиться в гостиницу. «Восстановительные работы начнем в кратчайшие сроки», — заявил мэр.

По предварительным данным, пострадали две женщины. Одну с черепно-мозговой травмой доставили в больницу в состоянии средней тяжести. Вторая получила ссадины, от госпитализации она отказалась.

В Минобороны заявили, что над Белгородом произошел «нештатный сход боеприпаса» с военного самолета Су-34, который пролетал над городом. Ведомство начало расследование.