Украинские власти сообщили о взрывах и работе ПВО в Киевской и Житомирской областях

В Киевской области сообщили о взрывах и работе ПВО

В Киевской и Житомирской области слышны взрывы, работает система ПВО, следует из данных сервиса, отслеживающего объявления воздушных тревог на Украине.

В Киевской областной администрации призвали граждан проследовать в укрытия. «Не игнорируйте тревогу там, где она есть», — также написал в своем телеграм-канале глава офиса украинского президента Андрей Ермак.

Помимо Киевской и Житомирской областей воздушную тревогу объявили в Винницкой и Черниговской областях.

Воздушную тревогу регулярно объявляют на Украине с 10 октября прошлого года. Тогда Минобороны России начало наносить удары по объектам военного управления и системам энергетики Украины. Обстрелы последовали за взрывом на Крымском мосту, который, как считают российские власти, организовали украинские спецслужбы.

Вечером 19 апреля Киевская областная администрация сообщила, что над регионом была обнаружена «воздушная цель», и призвала всех граждан проследовать в укрытие. В местных телеграм-каналах распространялись кадры с яркой вспышкой в небе.

Изначально Ермак говорил, что эта вспышка — результат работы ПВО Украины. Позднее он удалил пост. В Киевской областной администрации заявили, что ПВО не работала, а причиной вспышки стало падение спутника NASA.

В NASA назвали недостоверными сообщения о падении американского спутника в небе над Киевом. Аппарат все еще остается на орбите, заявили тогда в пресс-службе. Позднее «РИА Новости» со ссылкой на сайт spacetrack.org, на котором публикуется информация Космического командования ВС США, сообщило, что солнечный зонд RHESSI сошел с околоземной орбиты и сгорел в атмосфере.