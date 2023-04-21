В Италии умер российский физик Вениамин Березинский

Российский физик, один из основоположников астрофизики элементарных частиц, Вениамин Березинский умер в городе Л'Акуила в возрасте 88 лет. Об этом сообщил Научный институт Гран-Сассо, в котором ученый работал с 1990-х годов.

Березинский родился в 1934 году в Волгограде. После ареста родителей он вместе с младшей сестрой несколько лет жил в сибирском детском доме. Березинский окончил физический факультет МГУ, работал в физическом институте им. П.Н. Лебедева Российской академии наук, входил в Совет по частицам и космологии под председательством академика Андрея Сахарова. В 1991 году Березинский переехал в Италию.

В 1960-х годах он начал изучать производство космического нейтрино. «Статья, написанная им совместно с Георгием Зацепиным, стала основополагающей в изучении этого явления и отправной точкой для всех, кто работал над этой темой в последующие годы», — отметили в институте.

Среди его открытий было возможное существование источников нейтрино вокруг черных дыр. Эта идея, добавили в учреждении, подтвердилась в прошлом году, когда обсерватория на Южном полюсе обнаружила нейтрино в области, окружающей сверхмассивную черную дыру в центре галактики NGC 1068.

За свою карьеру Березинский написал более 300 научных работ. Его деятельность была отмечена множеством наград, включая международную премию Гумбольдта и премию Энрико Ферми.