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В Молдавии решили заблокировать сайты двух российских СМИ

Служба безопасности Молдавии предписала заблокировать сайты «ПолитНавигатора» и News Front
Фото: Andreea Campeanu / Getty Images
Фото: Andreea Campeanu / Getty Images

Служба безопасности Молдавии (СИБ) распорядилась заблокировать три сайта российских СМИ: politnavigator.net, politnavigator.news и news-front.info. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

СИБ объяснила решение тем, что эти сайты распространяют дезинформацию, влияющую на национальную безопасность. Ведомство поручило местным поставщикам услуг связи заблокировать доступ к сайтам этих СМИ.

Домены politnavigator.net, politnavigator.news принадлежат проекту «ПолитНавигатор», который освещает события на Украине, в России, Белоруссии, Молдавии. Домен news-front.info принадлежит News Front, российскому информационному агентству, которое было основано в марте 2014 года в Крыму.

В декабре Комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии приостановила действие лицензий на трансляцию в стране шести русскоязычных телеканалов — «Первый в Молдове», РТР, Accent TV, «НТВ Молдова», ТВ6 и «Орхей ТВ». Решение объяснили недостаточно корректным освещением событий в стране и российской военной операции на Украине этими каналами. После этого в Кишиневе прошла акция протеста.

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