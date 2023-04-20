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Полиция не нашла ничего опасного в посылках российским военным экспертам

МВД: в посылках российским военным экспертам не было ничего опасного для жизни
Фото: Михаил Метцель / ТАСС
Фото: Михаил Метцель / ТАСС

В посылках, которые получили российские военные эксперты, не нашли ничего опасного для жизни и здоровья. Об этом говорится в сообщении ГУ МВД по Москве, поступившем в РБК.

«Сотрудниками следственно-оперативной группы были проведены необходимые мероприятия, по результатам которых установлено, что содержимое угрозы жизни и здоровью граждан не представляет», — сообщили в ведомстве.

В посылках были бюсты советского маршала Георгия Жукова, уточнили полицейские.

Посылки российские эксперты и журналисты получили 17 апреля. Среди получателей — Константин Сивков, Владислав Шурыгин, Константин Исаев, Тимофей Сергейчев и Михаил Терещенко. Сивков получил посылку через СДЭК, рассказал он РБК. «При вскрытии полицией и саперами был обнаружен бюстик маршала Жукова», — говорил он. Скульптуру отправили на экспертизу.

Подозрительными статуэтки показались после взрыва 2 апреля в кафе в Петербурге. Тогда во время творческого вечера российскому военному корреспонденту Владлену Татарскому подарили статуэтку, в которую вмонтировали взрывное устройство. Во время взрыва он погиб.

Теги
полиция посылки Владлен Татарский новости
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