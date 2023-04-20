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Власти Ровно сообщили о сносе стелы с украинкой и россиянкой

Мэрия Ровно сообщила о сносе Стелы дружбы народов с украинкой и россиянкой
Стела дружбы народов в Ровно
Стела дружбы народов в Ровно (Фото: rivnecouncil / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

В Ровно на Украине снесли Стелу дружбы народов с изображением обнимающих друг друга россиянки и украинки. Об этом сообщает мэрия города в своем Facebook (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в России).

«Во исполнение решения исполнительного комитета Ровенского городского совета о демонтаже символов советского режима в Ровно демонтировали Стелу дружбы народов», — говорится в сообщении властей. В мэрии заявили, что таким памятникам в городе не место, поскольку они использовались в качестве пропаганды в советские времена.

Власти города заявили, что стела была выполнена «конвейерным методом» и не несет художественной или культурной ценности, похожие изображения расположены в разных районах Ровно.

При этом, как отметил автор сообщества Ukranian Modernism Дмитрий Соловьев, снос стелы — «очередной случай вопиющего вандализма» и попытка властей Ровно «заработать легкие политические баллы», поскольку мозаика изображала двух украинок в национальной одежде Поднепровья и Галиции (территория современных Ивано-Франковской, Львовской и частично Тернопольской областей Украины). «Если кому-то две украинки в национальных одеждах показались маркером советской эпохи, то у меня к этим людям много вопросов», — написал Соловьев в Instagram (также принадлежит признанной экстремистской и запрещенной Meta).

Стела находится на сохранении одного из коммунальных предприятий Ровно. В горсовете сообщили, что она может стать частью музея тоталитарного режима, который собираются построить на Холме славы города.

В 2015 году на Украине был принят ряд законов о декоммунизации, в которых осуждались коммунистический и национал-социалистический тоталитарные режимы на Украине, а также устанавливался запрет пропаганды их символики. После начала военного конфликта на Украине начали сносить памятники, связанные с Россией, Российской империей и СССР.

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