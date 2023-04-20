В США приговорили россиянку, которая пыталась отравить похожую на нее женщину чизкейком

В США россиянке дали 21 год за попытку украсть личность другой женщины

Таблетки, найденные на полу рядом с жертвой (Фото: queensda.org)

В США женщину приговорили к 21 году заключения за попытку отравить чизкейком похожую на нее женщину в 2016 году. Об этом говорится в заявлении прокуратуры. CBS со ссылкой на Интерпол уточняет, что приговоренная — россиянка, которая родилась в Армавире Краснодарского края.

Викторию Насырову признали виновной в покушении на убийство, нападении, незаконном лишении свободы и мелком воровстве. Суд заключил, что в 2016 году обвиняемая принесла домой к своей знакомой Ольге Цвик чизкейк — в нем позже нашли следы феназепама, сильнодействующего успокающего средства.

Съев десерт, Цвик потеряла сознание. Потерпевшую обнаружили без сознания в своей постели с разбросанными по всему телу таблетками, ее отвезли в больницу. Позже Цвик обнаружила пропажу паспорта, трудовой книжки, а также золотого кольца и других драгоценностей.

Как говорится в заявлении прокуратуры, «в то время потерпевшая и Насырова были похожи друг на друга — у обеих были темные волосы, одинаковый цвет лица и другие сходные физические черты». Обе говорили на русском языке. Окружной прокурор Мелинда Кац в феврале объясняла, что Насырова хотела украсть «самое ценное, что есть у ничего не подозревающей жертвы, — ее личность».

В 2017 году CBS выпустил документальный фильм, в котором говорится, что в 2014 году в России Насырову обвинили в убийстве другой ее подруги — Аллы Алексенко. Российские власти допрашивали Насырову по поводу исчезновения Алексенко, но она сбежала из страны до того, как ей были предъявлены обвинения.