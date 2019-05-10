Уроженку России в США посадили на 12 лет за мошенничество

Уроженку России в США посадили на 12 лет за мошенничество

Суд в Нью-Йорке приговорил к 12 годам уроженку России, гражданку Германии Анну Сорокину за крупное мошенничество, сообщает Guardian. В приговоре указано, что минимально ей придется отсидеть четыре года вне зависимости от амнистии.

Анна Сорокина называла себя Анной Делви и заявляла, что является наследницей многомиллионного состояния в Германии. Она сумела убедить в этом многочисленные отели, рестораны, банки и авиакомпании. В общей сложности Сорокина обманула бизнесменов на $200 тыс.

Судья, выносившая приговор, согласилась, что Сорокину ослепила роскошь, однако при этом указала, что обвиняемая нисколько не раскаивалась в содеянном.

Адвокаты Сорокиной признавали, что она действительно завладела деньгами мошенническим образом, но сделала это лишь для того, чтобы попасть в высшие круги общества. «Потом она собиралась все вернуть», — заявил защитник.

После завершения тюремного заключения Сорокина будет депортирована в Германию.