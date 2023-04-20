На кольцевой ветке метро Москвы увеличили интервалы поездов

На Кольцевой линии метро Москвы для проверки инфраструктуры увеличили интервалы поездов

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

На Кольцевой линии метро Москвы увеличили интервалы движения поездов. Об этом сообщается в телеграм-канале дептранса Москвы.

Интервалы увеличены для поездов, которые едут против часовой стрелки. Причина — «проверка инфраструктуры», уточняется в сообщении.

Позже в дептрансе сообщили, что движение вводится в график.

18 апреля интервалы между поездами увеличивали на Большой кольцевой линии, сбой длился несколько часов. Телеграм-канал «Новости Москвы» публиковал фото детали, которая отвалилась у застрявшего в тоннеле состава. Сотрудница метрополитена объяснила корреспонденту РБК, что задержка произошла из-за «временных технических неполадок» с проводами.