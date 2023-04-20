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На кольцевой ветке метро Москвы увеличили интервалы поездов
На Кольцевой линии метро Москвы для проверки инфраструктуры увеличили интервалы поездов
На Кольцевой линии метро Москвы увеличили интервалы движения поездов. Об этом сообщается в телеграм-канале дептранса Москвы.
Интервалы увеличены для поездов, которые едут против часовой стрелки. Причина — «проверка инфраструктуры», уточняется в сообщении.
Позже в дептрансе сообщили, что движение вводится в график.
18 апреля интервалы между поездами увеличивали на Большой кольцевой линии, сбой длился несколько часов. Телеграм-канал «Новости Москвы» публиковал фото детали, которая отвалилась у застрявшего в тоннеле состава. Сотрудница метрополитена объяснила корреспонденту РБК, что задержка произошла из-за «временных технических неполадок» с проводами.