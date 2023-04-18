Дептранс: интервалы на БКЛ по часовой стрелке увеличены из-за проверки состава

На БКЛ увеличили интервалы между поездами

Фото: Владимир Новиков / АГН «Москва»

Движение поездов по часовой стрелке Большой кольцевой линии московского метро дважды за утро увеличивали «для проверки состава». Об этом сообщается в телеграм-канале «Дептранс. Оперативно».

Сейчас движение вводится в график, рассказали в Дептрансе.

Телеграм-канал «Новости Москвы» опубликовал фото детали, которая отвалилась у застрявшего в тоннеле состава. Официально об этом не сообщалось.

Корреспондент РБК, находившийся в одном из поездов БКЛ, сообщил, что пассажиров высадили на Нижегородской. По словам сотрудницы метрополитена, движение затруднено из-за «временных технических неполадок» с проводами.