Росприроднадзор объяснил «лисий хвост» в небе Петербурга

Росприроднадзор: рыжий дым на юго-западе Петербурга может быть выбросом с «Петростали»

Завод «Петросталь» (Фото: petrostal.spb.ru)

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Оранжево-бурый дым, который заметили жители Санкт-Петербурга в небе над Кировским районом, может быть выбросом с металлургического завода «Петросталь», объяснили в телеграм-канале северо-западного управления Росприроднадзора.

20 апреля в соцсетях и телеграм-каналах появились видео, на которых виден столб ярко-оранжевого дыма с территории Кировского завода.

«Оранжево-бурые выбросы свойственны диоксиду азота. Такие выбросы часто называют «лисьим хвостом». Дым мог образоваться на территории дочернего предприятия Кировского завода — АО «МЗ «Петросталь», — заявили в Росприроднадзоре, отметив, что прежде в работе компании уже выявлялись превышения по выбросам в атмосферный воздух оксида азота.

«Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора готовит материалы для объявления предостережения компании в части соблюдения обязательных требований по контролю выбросов в атмосферный воздух», — сказали в ведомстве.

Жители Петербурга замечают рыжий дым над заводом не впервые. В 2019 году в том же Кировском районе на улице Трефолева крыши зданий и автомобили покрылись рыжим налетом. Выброс неизвестной смеси произошел у машиностроительного завода «Армалит». В 2021 году природоохранная прокуратура посчитала, что дым может появляться из-за мартеновских печей «Петростали», писала «Фонтанка». В ведомстве сообщили, что завод эксплуатирует оборудование для очистки воздуха с нарушениями, из-за чего объемы выбросов пыли в воздух превысили допустимые показатели в 13,1 раза, азота (II) оксид — в 27,5 раза.