Производитель сельхозтехники CNH Industrial объявил об уходе из России

Компания-производитель сельхозтехники CNH Industrial (бренды Case, New Holland) объявила об уходе из России и продаже бизнеса в стране примерно за $60 млн. В марте прошлого года компания приостановила поставки на российский рынок. Покупатель бизнеса в заявлении на сайте компании не уточняется.

«До сегодняшнего дня (19 апреля) выплата заработной платы сотрудникам и других административных расходов в России была должным образом гарантирована», — говорится в публикации.

Компания отмечает, что до марта 2022-го у нее был корпоративный офис в Московском регионе, через который она управляла импортом и дистрибуцией своей продукции в России. На объектах CNH Industrial работало около 200 сотрудников.

За последний полный год деятельности компании в России (финансовый год, закончившийся в 2021 году) выручка российских подразделений составила около $380 млн, что являлось 2% от консолидированной выручки. За первый квартал прошлого года компания зафиксировала расходы в размере $71 млн, связанные с приостановкой деятельности и продаже бизнеса. По оценкам компании, в связи с продажей ей потребуются дополнительные расходы до налогообложения в размере примерно $20 млн.