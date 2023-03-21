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ЛДПР определила кандидатов на выборах глав Москвы и Подмосковья

ЛДПР выдвинет вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова на выборах мэра Москвы в 2023 году
Борис Чернышов
Борис Чернышов (Фото: Государственная Дума РФ)

Партия ЛДПР выдвинет кандидатуру вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова на выборах мэра Москвы. Об этом сообщил глава партии Леонид Слуцкий, передает ТАСС.

На выборах губернатора Подмосковья от ЛДПР выступит координатор регионального отделения Кирилл Жигарев, рассказали источники ТАСС и «РИА Новости». По словам собеседника «РИА Новости», это решение было принято на заседании Высшего совета ЛДПР и озвучено на собрании фракции 21 марта.

Выборы мэра Москвы и губернатора Московской области пройдут 10 сентября. Их изберут на пять лет. Сейчас эти должности занимают Сергей Собянин и Андрей Воробьев соответственно. Оба они представляют партию «Единая Россия».

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Теги
ЛДПР партия Выборы Москва Московская область
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