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Ефимов сообщил о торгах по реорганизации участка промзоны «Серп и Молот»

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов (Фото: пресс-служба КЭПиИЗО)

Право реорганизации участка бывшей промзоны «Серп и Молот» выставят на торги во втором квартале этого года. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Преобразование по программе комплексного развития территорий коснется участка на юго-востоке столицы, площадь которого составляет 1,7 га. По словам Ефимова, вложения в развитие бывшей промзоны составят свыше 6,5 млрд руб., а ежегодный бюджетный эффект от реализации проекта превысит 450 млн руб.

Как сообщил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман, в настоящее время на участке бывшей промзоны в Нижегородском районе расположены склады и автосервисы. «Вместо них здесь появятся современные офисы, магазины и кафе, а также спортивные, выставочные и ярмарочные объекты», — уточнил Гаман.

Ранее экономический эффект от реорганизации участка бывшей промзоны «Серп и Молот» оценил мэр Москвы Сергей Собянин. По его информации, градостроительный потенциал участка составляет свыше 60 тыс. кв. м. Благодаря развитию данной территории в столице появится 1,5 тыс. дополнительных рабочих мест.

Всего на данный момент в Москве реализуют 29 проектов комплексного развития территорий. Их общая площадь составляет больше 392 га. Столичные власти планируют возвести на месте бывших промзон более 8 млн кв. м недвижимости, что позволит создать около 86 тыс. рабочих мест. Общий объем инвестиций в реализацию этих проектов оценивается примерно в 748,8 млрд руб.

Теги
Москва промзоны реорганизация редевелопмент Владимир Ефимов
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