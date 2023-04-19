Собянин оценил экономический эффект реорганизации промзоны «Серп и Молот»
Столичные власти приняли решение о комплексном развитии части территории промзоны «Серп и Молот». Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«Вместо устаревших складов и автосервисов там появятся объекты общественно-делового назначения: офисные здания, магазины, кафе, помещения для проведения выставок, деловых мероприятий и т.д.», — уточнил глава города.
По его словам, профильные специалисты займутся реорганизацией территории, общая площадь которой составляет 1,7 га, рядом с пересечением Перовского проезда и Подъемной улицы. Градостроительный потенциал участка составляет свыше 60 тыс. кв. м, а предполагаемый объем инвестиций — свыше 6,5 млрд руб. Благодаря развитию данной территории в столице появится 1,5 тыс. дополнительных рабочих мест.
Всего на данный момент в Москве реализуют 29 проектов комплексного развития территорий. Их общая площадь составляет больше 392 га. Столичные власти планируют возвести на месте бывших промзон более 8 млн кв. м недвижимости, что позволит создать около 86 тыс. рабочих мест. Общий объем инвестиций в реализацию этих проектов оценивается примерно в 748,8 млрд руб.