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Депздрав Москвы опроверг анкетирование в поликлиниках для военкоматов

Депздрав: данные о сборе данных в анкетах в поликлиниках Москвы для военкоматов ложны
Фото: Павел Бедняков / РИА Новости
Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Сообщения о том, что в московских поликлиниках требуют заполнять специальные анкеты и тем самым собирают сведения о здоровье потенциальных призывников в военкоматы, являются ложными, сообщается в телеграм-канале столичного департамента здравоохранения.

Ранее телеграм-канал «Осторожно, Москва» опубликовал фото анкеты, которую попросили заполнить адвоката Максима Питерского в поликлинике в Вешняках в Восточном административном округе столицы. Анкета состояла из 29 вопросов на пяти страницах, в ней были вопросы об образе жизни, вредных привычках, хронических заболеваниях и принимаемых препаратах. Она предназначена для всех мужчин от 18 до 64 лет включительно, говорилось в публикации. При отказе от ее заполнения поликлиника в обслуживании не отказывает, писал телеграм-канал.

Депутат Мосгордумы Евгений Ступин, который рассказал о произошедшем с Питерским, отметил, что, согласно новому закону об электронных повестках, медучреждения обязаны предоставлять все сведения о здоровье потенциальных призывников в военкоматы.

«Анкета, представленная на фотографиях в публикации, является стандартной формой для выполнения первого этапа диспансеризации либо профилактического медицинского осмотра, который проводится в соответствии с требованиями приказа Минздрава РФ от 27.04.21 № 404н», — сообщили в депздраве, отметив, что анкета не имеет отношения к предоставлению данных о здоровье потенциальных призывников.

В ведомстве объяснили, что такая анкета помогает врачам определить факторы риска, на основании которых назначаются дополнительные исследования к стандартным для каждого пола и возраста мероприятиям диспансеризации.

Теги
Москва департамент здравоохранения Москвы анкетирование призывники повестки военнослужащие
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