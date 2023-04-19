В Новой Зеландии отменили детские соревнования по охоте на кошек

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
.
Лента новостей
Курс евро на 19 апреля
EUR ЦБ: 89,57 (-0,09) Инвестиции, 18 апр, 16:40 Курс доллара на 19 апреля
USD ЦБ: 81,6 (-0,03) Инвестиции, 18 апр, 16:40
Уходит эпоха холодных звонков и CRM. Что теперь помогает продавать в b2b Pro, 14:51
В Тульской области нашли упавший беспилотник Политика, 14:50
Решение о внедрении цифрового рубля в Белоруссии примут в конце года Крипто, 14:49
В Киргизии заявили о разработке вариантов перехода на латиницу Политика, 14:48
VSDC замещает западные видеоредакторы на российском рынке РБК +, 14:48
СБУ сообщила о задержании в Киеве «фиксера» российского СМИ Политика, 14:44
Бюджетная дача: что можно построить на сумму около ₽3 млн Недвижимость, 14:42
Как оставаться эффективным лидером
20 апреля 18:00 МСК
Присоединиться
Отец Малкина рассказал о настроении хоккеиста из-за пропуска плей-офф НХЛ Спорт, 14:39
Военная операция на Украине. Главное Политика, 14:38
В Новой Зеландии отменили детские соревнования по охоте на кошек Общество, 14:37
Где найти жилье рядом с магазинами, кафе и другими сервисами РБК и ПИК, 14:36
В Нижегородской области загорелся завод пластмасс Общество, 14:34
ПСБ развивает сотрудничество с партнерами в рамках госзаказа Пресс-релиз, 14:31
Как параллельный импорт и санкции меняют таможенную практику в России Pro, 14:29
Общество ,  
0 

В Новой Зеландии отменили детские соревнования по охоте на кошек

Детские соревнования по охоте на диких кошек в Новой Зеландии отменили из-за протестов
Фото: Stephen Woodham / Global Look Press
Фото: Stephen Woodham / Global Look Press

Детские соревнования по охоте на кошек в новозеландском регионе Кентербери отменили. Об этом сообщает газета NZ Herald со ссылкой на заявление организаторов.

Соревнования по охоте на диких кошек на севере региона проходят ежегодно. Их участники должны убивать животных, которые в Новой Зеландии считаются вредителями: они убивают диких птиц, рептилий и насекомых, нарушая таким образом экосистему. В некоторых регионах страны из-за этого даже действует запрет на владение домашними кошками.

Главный приз составляет 250 новозеландских долларов ($155). В соревнованиях есть несколько возрастных категорий, и в этом году организаторы решили ввести новую — для детей в возрасте до 14 лет. Это вызвало общественное негодование и протесты зоозащитников, пишет газета. Последние, в частности, беспокоятся, что дети не смогут отличить диких кошек от домашних или бездомных: внешне между ними нет почти никакой разницы, заявил представитель организации Save Animals From Exploitation (SAFE) Уилл Эпплби. Кроме того, дикие кошки, которых будут убивать из огнестрельного оружия, будут умирать «долгой, мучительной смертью», а это «помешает развивать в детях эмпатию», отметил активист.

Теги
Новая Зеландия кошки Дети соревнования охота
Материалы по теме
Куклачев объяснил, как отучить кошку прыгать на елку
Общество
Аналитики выяснили, кому чаще покупают корм — кошкам или собакам
Бизнес
На юго-западе Москвы задержали подозреваемого в стрельбе по кошкам
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter