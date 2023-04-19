В Новой Зеландии отменили детские соревнования по охоте на кошек

Фото: Stephen Woodham / Global Look Press

Детские соревнования по охоте на кошек в новозеландском регионе Кентербери отменили. Об этом сообщает газета NZ Herald со ссылкой на заявление организаторов.

Соревнования по охоте на диких кошек на севере региона проходят ежегодно. Их участники должны убивать животных, которые в Новой Зеландии считаются вредителями: они убивают диких птиц, рептилий и насекомых, нарушая таким образом экосистему. В некоторых регионах страны из-за этого даже действует запрет на владение домашними кошками.

Главный приз составляет 250 новозеландских долларов ($155). В соревнованиях есть несколько возрастных категорий, и в этом году организаторы решили ввести новую — для детей в возрасте до 14 лет. Это вызвало общественное негодование и протесты зоозащитников, пишет газета. Последние, в частности, беспокоятся, что дети не смогут отличить диких кошек от домашних или бездомных: внешне между ними нет почти никакой разницы, заявил представитель организации Save Animals From Exploitation (SAFE) Уилл Эпплби. Кроме того, дикие кошки, которых будут убивать из огнестрельного оружия, будут умирать «долгой, мучительной смертью», а это «помешает развивать в детях эмпатию», отметил активист.