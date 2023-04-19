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В подъезде жилого дома в Москве нашли муляж гранаты

В жилом доме на Большой Филевской улице Москвы нашли муляж гранаты
Фото: Никита Попов / РБК
Фото: Никита Попов / РБК

В подъезде жилого дома на Большой Филевской улице Москвы обнаружили предмет, похожий на боеприпас. Об этом РБК сообщили в ГУ МВД по Москве.

«В ходе проверки было установлено, что он угрозы жизни и здоровью граждан не представляет», — говорится в сообщении.

Телеграм-канал SHOT написал, что жителей дома на Большой Филевской улице эвакуируют из-за обнаружения в подъезде предмета, похожего на гранату. Позже канал и источник «РИА Новости» уточнили, что найденная граната оказалась муляжом. «112» сообщал, что его положили в электрощиток.

Теги
Москва граната МВД новости
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