Общество ,
0
В подъезде жилого дома в Москве нашли муляж гранаты
В жилом доме на Большой Филевской улице Москвы нашли муляж гранаты
В подъезде жилого дома на Большой Филевской улице Москвы обнаружили предмет, похожий на боеприпас. Об этом РБК сообщили в ГУ МВД по Москве.
«В ходе проверки было установлено, что он угрозы жизни и здоровью граждан не представляет», — говорится в сообщении.
Телеграм-канал SHOT написал, что жителей дома на Большой Филевской улице эвакуируют из-за обнаружения в подъезде предмета, похожего на гранату. Позже канал и источник «РИА Новости» уточнили, что найденная граната оказалась муляжом. «112» сообщал, что его положили в электрощиток.