Умер актер из «Отряда особого назначения» Александр Тартышников

Александр Тартышников (Фото: theatre-shevchenko.com.ua)

На Украине на 81-м году жизни умер актер из фильма «Отряд особого назначения» (1978) Александр Тартышников. Об этом сообщается в Facebook (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) Харьковского театра им. Шевченко «Березиль», где служил артист.

«Только полтора месяца назад мы поздравляли нашего актера Александра Тартышникова с юбилеем, а сейчас вынуждены сообщить о его кончине», — говорится в сообщении. Причина смерти не называется.

Александр Тартышников родился 1 февраля 1943 года в Ташкенте. В 1960-х работал в театрах в Чите, Красноярске, Архангельске. На сцене Харьковского государственного театра выступал с 1974 года. Его последними ролями в театре были Леший («Лесная песня»), Винченцио («Укрощение строптивой») и Алексей Бабич («Украденное счастье»).

Актер снялся более чем в 27 фильмах. Наибольшую известность ему принесли роли в картинах «Отряд особого назначения» и «Охотники за бриллиантами» (2011).