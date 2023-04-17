Умер актер из «Обитаемого острова» Юрий Ашихмин

Юрий Ашихмин (Фото: Каропрокат)

Актер Юрий Ашихмин, известный по роли Плешивого в фильме Федора Бондарчука «Обитаемый остров» (2008), умер в возрасте 60 лет. Об этом РБК сообщила его знакомая Анна Вагина, с которой они состояли в гражданском браке с 1989 по 1996 год.

В комментариях на странице Ашихмина на сайте «Кино-театр.ру» она уточнила, что он умер 13 апреля в больнице после продолжительной болезни. Вагина сообщила РБК, что похоронить актера должны были сегодня, но его близкие не успели оформить документы. Где и когда пройдут похороны, пока неизвестно.

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Ашихмин родился 30 августа 1962 года. Он окончил актерские курсы Алексея Германа, но, как рассказала Вагина, попал в кино «почти случайно, познакомившись с кем-то в звукозаписывающей студии Бутусова».

За свою карьеру Ашихмин участвовал в 19 проектах — в частности, сыграл в фильмах Алексея Германа «Трудно быть Богом» (2013) и «Хрусталев, машину» (1999), сериалах «Одесса-мама» (2012) и «Раскол» (2011).