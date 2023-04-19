Netflix закроет сервис по доставке DVD-дисков

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Стриминговая платформа Netflix решила прекратить работу сервиса по доставке DVD-дисков — DVD.com. Об этом говорится в заявлении компании.

Последние диски доставят 29 сентября. «Наша задача всегда состояла в том, чтобы обеспечить лучший сервис для наших пользователей, но по мере того, как бизнес продолжает сокращаться, это становится все труднее», — поясняется в заявлении.

За 25 лет своего существования DVD.com отправил больше 5 млрд дисков по адресам более 40 млн уникальных подписчиков. Первым отправленным диском была копия «Битлджуса» (Beetlejuice, 1988) в марте 1998 года. Самой популярной картиной за всю историю сервиса стала «Невидимая сторона» (The Blind Side, 2009).

В первом квартале 2022 года Netflix впервые сообщила о сокращении числа подписчиков. Часть пользователей Netflix потеряла после того, как приостановила работу в России из-за военной операции на Украине. После этого Netflix решила повысить цены на свой сервис в США, а также запретить делиться паролями и использовать один аккаунт на несколько человек. В итоге в третьем квартале компания зафиксировала прирост подписчиков, в основном благодаря пользователям из Азиатско-Тихоокеанского региона.

После этого прироста выручка платформы выросла на 1,9% по сравнению с уровнем четвертого квартала 2021 года и составила $7,85 млрд. Тем не менее чистая прибыль из-за убытков по облигациям, номинированным в евро, сократилась в 11 раз по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составила $55 млн. Операционная прибыль тоже уменьшилась и составила $550 млн против $632 годом ранее.