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В Кремле прокомментировали отмену традиционного «Бессмертного полка»

Песков: альтернативный формат «Бессмертного полка» будет широко востребован среди граждан
Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

Альтернативный формат проведения акции «Бессмертный полк» однозначно будет востребован среди российских граждан. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

18 апреля сопредседатель Центрального штаба движения Елена Цунаева сообщила, что в этом году очное шествие проводиться не будет. По ее словам, проведение акции вышло за пределы традиционного формата и теперь каждый может выбрать удобный для себя способ рассказать о своем герое. Например, можно разместить портрет ветерана на автомобиле, одежде или бейдже, а также сменить аватар в соцсетях.

«То, что эти альтернативные форматы будут широко востребованы гражданами, это однозначно», — считает Песков. Он не ответил на вопрос, примет ли участие в акции президент Владимир Путин.

Акция «Бессмертный полк» проходит в России с 2012 года. Ее участники идут по улицам городов с портретами родственников — участников Великой Отечественной войны. В 2020 и 2021 годах акция прошла в онлайн-режиме в связи с пандемией коронавируса. В 2022 году в шествии участвовали более 12 млн россиян.

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