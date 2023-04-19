Глава Синиревского района заявил о разрушении школы после удара ВСУ

Украинская ПВО при попытке отразить российские удары по военным объектам попала ракетами С-300 по гражданской инфраструктуре Снигиревского района и разрушила школу в селе Васильевка. Об этом заявил «РИА Новости» назначенный Россией глава администрации Снигиревского района Херсонской области Юрий Барбашов.

По его словам, украинская сторона обвинила в падении ракет С-300 российские силы. Он назвал это информационной кампанией.

После вхождения Херсонской области в состав России по итогам референдума в прошлом году Снигиревский район перешел в регион из Николаевской области Украины. После вывода российских военных и эвакуации мирного населения с правого берега Днепра на левый Снигиревку заняли украинские войска, пишет «РИА Новости».

В марте Барбашов заявил, что украинские войска строят под Снигиревкой на правом берегу реки Ингулец долговременные оборонительные рубежи. По его словам, украинское командование хочет выманить туда российских военных.