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Глава Синиревского района заявил о разрушении школы после удара ВСУ

Глава Синиревского района: ВСУ разрушили школу в Херсонской области

Украинская ПВО при попытке отразить российские удары по военным объектам попала ракетами С-300 по гражданской инфраструктуре Снигиревского района и разрушила школу в селе Васильевка. Об этом заявил «РИА Новости» назначенный Россией глава администрации Снигиревского района Херсонской области Юрий Барбашов.

По его словам, украинская сторона обвинила в падении ракет С-300 российские силы. Он назвал это информационной кампанией.

После вхождения Херсонской области в состав России по итогам референдума в прошлом году Снигиревский район перешел в регион из Николаевской области Украины. После вывода российских военных и эвакуации мирного населения с правого берега Днепра на левый Снигиревку заняли украинские войска, пишет «РИА Новости».

В марте Барбашов заявил, что украинские войска строят под Снигиревкой на правом берегу реки Ингулец долговременные оборонительные рубежи. По его словам, украинское командование хочет выманить туда российских военных.

Теги
Херсонская область ВСУ Школа С-300
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