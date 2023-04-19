Российские космонавты Прокопьев и Петелин вышли в открытый космос с борта МКС

Российские космонавты вышли в открытый космос с борта МКС

Российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин вышли в открытый космос с борта Международной космической станции. Трансляция шла на YouTube-канале «Роскосмоса».

В 04:41 космонавты открыли выходной люк модуля «Поиск» на российском сегменте МКС и начали выбираться на внешнюю поверхность станции. Цель выхода в космос — перенос дополнительного радиационного теплообменника с помощью манипулятора ERA (European Robotic Arm) с модуля «Рассвет» и его установка на модуле «Наука». Ожидаемая продолжительность работ составит 6 часов 37 минут.

В начале апреля Прокопьев в ручном режиме перестыковал космический корабль «Союз МС-23» на узловой модуль «Причал» с малого исследовательского модуля «Поиск». Вместе с ним на борту корабля находится Петелин и астронавт NASA Фрэнк Рубио.

Роскосмос сообщал, что перестыковка необходима для обеспечения безопасности «космических прогулок». Космонавты будут выходить в открытый космос весной-летом.