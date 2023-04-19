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Самолет Austrian Airlines вернулся в аэропорт из-за сломанных туалетов

Вылетевший из Вены самолет Austrian Airlines вернулся в аэропорт из-за сломанных туалетов

Самолет Austrian Airlines, выполнявший рейс Вена — Нью-Йорк, вернулся в аэропорта из-за поломки туалетов. Об этом сообщает Kronen Zeitung. 

В самолете сломались пять из восьми туалетов. Когда борт пролетал над Амстердамом, экипаж решил вернуться в Вену. В авиакомпании уточнили, что починить туалеты в Нью-Йорке было невозможно. Обратный рейс в Вену также пришлось отменить. 

В начале марта самолет, выполнявший рейс в Барселону, вернулся в аэропорт Стамбула из-за запаха дуриана в грузовом отсеке. На борту сработали датчики и бортпроводники сообщили о неприятном запахе командиру. Он решил развернуть борт и направиться в аэропорт вылета. В момент разворота самолет находился в воздушном пространстве Болгарии.

Дуриан — экзотический фрукт, который растет в странах Юго-Восточной Азии. Он известен резким и неприятным запахом, который появляется после созревания. В большинстве этих стран запрещено проносить дуриан в закрытые помещения.

Теги
самолет туалет Вена Нью-Йорк
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