Самолет Austrian Airlines вернулся в аэропорт из-за сломанных туалетов

Самолет Austrian Airlines, выполнявший рейс Вена — Нью-Йорк, вернулся в аэропорта из-за поломки туалетов. Об этом сообщает Kronen Zeitung.

В самолете сломались пять из восьми туалетов. Когда борт пролетал над Амстердамом, экипаж решил вернуться в Вену. В авиакомпании уточнили, что починить туалеты в Нью-Йорке было невозможно. Обратный рейс в Вену также пришлось отменить.

В начале марта самолет, выполнявший рейс в Барселону, вернулся в аэропорт Стамбула из-за запаха дуриана в грузовом отсеке. На борту сработали датчики и бортпроводники сообщили о неприятном запахе командиру. Он решил развернуть борт и направиться в аэропорт вылета. В момент разворота самолет находился в воздушном пространстве Болгарии.