Против московского врача завели дело о незаконном хранении пулемета и винтовок

В квартире московского врача нашли пулемет и шесть винтовок

Винтовка Мосина (Фото: wikipedia.org)

Сотрудники полиции нашли в квартире в московском районе Марьина Роща оружие и его компоненты, которые не значились в системе централизованного учета оружия. Об этом РБК сообщили источник в столичном управлении МВД и источник в территориальном отделе полиции.

Обыск прошел 5 апреля. В помещении обнаружили:

пулемет Дегтярева;

четыре винтовки Mauser 98k;

винтовку Мосина образца 1938 года;

автоматическую винтовку Токарева;

три ствола и три затвора винтовки Мосина;

ствол винтовки ТОЗ-8;

ствол винтовки Mauser 98k.

Оружие, за исключением пулемета, оказалось пригодно для выстрелов.

Хозяин квартиры — 41-летний врач Центрального научно-исследовательского института стоматологии и челюстно-лицевой хирургии Минздрава России Павел Либин. Согласно информации на сайте института, Либин — челюстно-лицевой хирург, кандидат медицинских наук.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов). Максимальное наказание по ней — пять лет лишения свободы. Либина отпустили под подписку о невыезде, оружие изъяли.

РБК обратился за комментарием к Павлу Либину, направил запрос в ФГБУ НМИЦ «ЦНИИСиЧЛХ» и в пресс-службу ГУ МВД России по Москве.