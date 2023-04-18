Дворник сорвал российский флаг с крыши поликлиники в Ростове-на-Дону

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

В Ростове-на-Дону дворник сорвал российский флаг со здания поликлиники №4. В пресс-службе минздрава Ростовской области сообщили РБК, что флаг был возвращен на крышу. «Флаг на месте, с дворником разбираются правоохранительные органы», — отметил представитель ведомства.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу УМВД по региону.

В видеоролике, который опубликовали телеграм-каналы Baza и Don Mash, видно, как мужчина сбрасывает несколько флагов с крыши здания, затем спускается и отбрасывает их в сторону.

В сообщении уточняется, что мужчина был в нетрезвом состоянии, а после того, как сбросил флаги, попытался их поджечь. В отношении него возбудили дело о надругательстве над государственным флагом России, сообщили телеграм-каналы.

В декабре 2022 года в Финляндии группа неизвестных сожгла российский флаг. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил организовать проверку по факту надругательства над флагом.