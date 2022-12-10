Бастрыкин поручил проверить надругательство над флагом России в Финляндии

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Председатель следственного комитат (СК) Александр Бастрыкин поручил организовать проверку по факту надругательства над государственным флагом России в Финляндии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как сообщает пресс-служба, инцидент произошел 6 декабря в Хельсинки во время мероприятий, приуроченных ко Дню независимости Финляндии. Во время праздника группа лиц сожгла российский флаг.

«Главой ведомства поручено организовать процессуальную проверку по данному факту, запросив в МИД России необходимую информацию», — говорится в сообщении СК.

На инцидент уже отреагировали в МИДе. Там назвали сожжение российского флага экстремизмом. В МИДе указали, что финским властям было направлено требование привлечь к ответственности всех причастных и принять меры, чтобы впредь исключить «такие экстремистские выходки».

Надругательство над государственным гербом и флагом является в России уголовным преступлением. Статья 239 УК предусматривает ответственность в виде ограничения или лишения свободы на срок до одного года, принудительные работы или арест на срок до шести месяцев.