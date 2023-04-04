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Технологии и медиа ,  
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«Яндекс» показал новые устройства для «умного» дома

«Яндекс» показал новые устройства для «умного» дома — «Станцию Макс» и «Яндекс Хаб»
«Яндекс» впервые с конца 2021 года представил линейку «умных» устройств — колонку, хаб и датчики. С помощью них можно управлять «умным» домом без интернета
«Яндекс» YNDX ₽1 909,4 -0,19% Купить

Станция Макс с Zigbee Яндекс Хаб Набор датчиков Датчик протечки Датчик температуры и влажности Датчик открытия дверей и окон Датчик движения и освещения Беспроводная кнопка

«Яндекс» представил линейку устройств для «умного» дома с поддержкой протокола Zigbee — «Станцию Макс», «Яндекс Хаб» и набор датчиков.

В поступившем в РБК сообщении «Яндекс» отмечает, что Zigbee позволяет создавать сценарии, которые автоматически запускают устройства без интернета. Кроме того, устройства, подключенные к протоколу, быстрее реагируют на команды.

К «Станции Макс» с Zigbee можно подключать датчики, лампочки, розетки и другие Zigbee-устройства разных производителей. Это флагманская колонка с трехполосным звуком, видео в 4К, LED-экраном и пятью динамиками. Колонка доступна в четырех цветах: сером, синем, черном и бордовом.

Те, у кого нет колонки с Zigbee, смогут организовать «умный» дом с помощью «Яндекс Хаба». К нему можно подключить датчики, розетки и другие устройства, создать сценарий автоматизации. К хабу также можно подключить колонку с Алисой, тогда появится возможность давать команды голосом. У хаба есть Wi-Fi, Ethernet, Bluetooth и ИК-порт, с помощью которого можно управлять обычной домашней техникой с пультом.

Компания также представила пять датчиков: открытия окон и дверей, движения и освещения, температуры и влажности, датчик протечки и беспроводную кнопку. Все они поддерживают протокол Zigbee.

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Прошлая колонка «Яндекса» — «Станция 2» — вышла в конце 2021 года. Она оснащена светящейся панелью наверху и имеет два широкополосных динамика общей мощностью 30 Вт.

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Теги
Юлия Волкова Юлия Волкова, Екатерина Ясакова Екатерина Ясакова
Яндекс умный дом колонка
Пространство выбора
Подборки квартир под стиль жизни и не только
Полезные статьи чтобы сделать правильный выбор
Мнения экспертов и обзоры рынка недвижимости
Читать
Реклама, ПАО «ПИК СЗ», г. Москва, ул. Баррикадная 19/1, ОГРН 1027739137084
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