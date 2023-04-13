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Общество ,  
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В Петербурге ученик с детским пистолетом ранил четверых школьников

Пришедшего в школу с игрушечным пистолетом подростка задержали, четверо детей в больнице
Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС
Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

Ученик одной из петербургских школ пришел на учебу с игрушечным пистолетом и ранил четверых школьников. В пресс-службе городского комитета по образованию РБК пояснили, что первоначальные сообщения о стрельбе в школе № 633 Калининского района Санкт-Петербурга не совсем корректны: в них шла речь о пневматическом пистолете, тогда как школьник принес с собой пластмассовый детский.

Как рассказали РБК в региональном управлении МВД, 13 апреля в полицию поступило сообщение от преподавателей школы на проспекте Науки о том, что девятиклассник этой школы на перемене после первого урока в туалете несколько раз выстрелил в двух восьмиклассников из пневматического пистолета.

После прибытия в школу полицейские изъяли у подростка пистолет. Также они выяснили, что перед началом учебного дня тот же девятиклассник на подходе к школе выстрелил еще в двух семиклассников.

«Все четверо детей отправлены в больницу для оказания медицинской помощи. Стрелок доставлен в отдел полиции для разбирательства, куда также приглашен его отец», — уточнили в МВД.

В пресс-службе администрации Калининского района сообщили РБК, что этот ученик состоит на учете в комиссии по делам несовершеннолетних из-за кражи.

«Мальчик пришел в школу с пластмассовым пистолетом с пластмассовыми пулями, поэтому рамка не сработала. По детям попали эти пластмассовые пульки, они не пострадали, но четверых отвезли на скорой помощи в травматологию для освидетельствования», — рассказали там.

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Стрелявший объяснил, что выстрелил в детей из игрушечного пистолета, который купил на Ozon, ради шутки, писала «Фонтанка». Мальчик живет с отцом, его мама отбывает наказание по ст. 228 УК (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств). Как уточнили «Фонтанке» в комитете здравоохранения, у детей, в которых стрелял девятиклассник, поверхностные ссадины конечностей и синяки, госпитализация не требуется.

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