Бойцы войск радиационной защиты получили именные ножи за спецоперацию

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Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов наградил отличившихся в ходе военной операции на Украине военнослужащих. Некоторые из них получили именные ножи. Среди наград также — орден Мужества, Георгиевский крест IV степени, медаль «За отвагу» и медаль Минобороны России «За усердие при выполнении задач РХБ защиты».

«Награды вручены военнослужащим, проявившим мужество, героизм, отвагу, высокие профессиональные и личные качества в ходе специальной военной операции», — говорится в публикации в телеграм-канале Минобороны.