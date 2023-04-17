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Бойцы войск радиационной защиты получили именные ножи за спецоперацию

Минобороны показало видео награждения бойцов войск радиационной защиты за спецоперацию

Бойцы войск радиационной защиты получили именные ножи за спецоперацию
Video

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов наградил отличившихся в ходе военной операции на Украине военнослужащих. Некоторые из них получили именные ножи. Среди наград также — орден Мужества, Георгиевский крест IV степени, медаль «За отвагу» и медаль Минобороны России «За усердие при выполнении задач РХБ защиты».

«Награды вручены военнослужащим, проявившим мужество, героизм, отвагу, высокие профессиональные и личные качества в ходе специальной военной операции», — говорится в публикации в телеграм-канале Минобороны.

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Теги
Минобороны военнослужащие награды
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