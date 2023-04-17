В Курской области возбудили дело из-за застрелившего сослуживца срочника

Следователи завели дело, после того как срочник застрелил сослуживца в Курской области

Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости

В Курской области возбудили уголовное дело, после того как в начале апреля срочник застрелил сослуживца. Об этом РБК сообщили в военном следственном управлении СК по Западному военному округу.

В ведомстве сообщили, что уголовное дело не завершено, а сведения о проводимых следственных действиях «составляют тайну предварительного следствия и разглашению не подлежат». Статью, по которой завели дело, там также не назвали.

5 апреля телеграм-канал «Осторожно, новости» сообщал, что в одном из сел Суджанского района 20-летний срочник из Татарстана выстрелил в сослуживца — 18-летнего ефрейтора из Кабардино-Балкарии — из автомата Калашникова. Он скончался на месте. Телеграм-канал отмечал, что, по версии следствия, выстрел был произведен случайно.