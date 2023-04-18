СК назвал основание прекращения дела против покинувшего часть срочника

СК: уголовное дело против срочника в Петербурге прекратили за отсутствием преступления

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Военный следственный отдел по Санкт-Петербургскому гарнизону прекратил дело против срочника, который самовольно покинул часть, в связи с отсутствием состава преступления. Об этом РБК сообщили в Военном следственном управлении СК России по Западному военному округу.

«Военным следственным отделом Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургскому гарнизону прекращено уголовное дело на основании п. 2 ч.1 ст. 24 УПК РФ в связи с отсутствием в деянии военнослужащего состава преступления», — заявили в СК.

Адвокат солдата Александр Передрук уточнял ранее РБК, что решение принято в связи с категорией годности В: «В таком случае мой доверитель не мог проходить военную службу по призыву и в этой связи не являлся субъектом преступления», — объяснил он.

Дело по ст. 337 УК РФ в отношении срочника было возбуждено в начале 2023 года. Как утверждает следствие, военнослужащий самовольно покинул часть на несколько дней, уехав домой. Позже он вернулся обратно.

Причиной отъезда солдата стали проблемы со здоровьем. Военно-врачебная комиссия признала рядового ограниченно годным к военной службе (категория «В»). В связи с этим производство по делу было прекращено, срочника решили зачислить в запас по состоянию здоровья.