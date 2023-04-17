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Жена Шольца подала в отставку с поста министра образования Бранденбурга

Жена Шольца Бритта Эрнст подала в отставку с поста министра образования Бранденбурга
Бритта Эрнст
Бритта Эрнст (Фото: Karl-Josef Hildenbrand / DPA / Global Look Press)

Жена канцлера Германии Олафа Шольца Бритта Эрнст подала в отставку с поста министра образования земли Бранденбург. Об этом сообщает Der Spiegel.

Эрнст направила прошение об отставке премьер-министру региона Дитмару Войдке. Она заявила, что для нее «было большим удовольствием и честью возглавлять министерство», но не объяснила причину ухода. Войдке поблагодарил ее за работу, особенно во время пандемии коронавируса.

Преемником Эрнст на посту министра станет член Социал-демократической партии Германии Штеффен Фрайберг.

Эрнст занимала должность министра с 2017 года. Как сообщает Der Spiegel, в последнее время Эрнст критиковали учителя и родители, а также однопартийцы из Социал-демократической партии Германии.

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