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Spiegel узнал, что соседи Шольца нашли в мусорном баке важные документы

Der Spiegel: соседи Шольца несколько раз находили в мусорном баке важные документы
Среди выброшенных семьей канцлера Германии бумаг были документы, «официально классифицированные как секретные», в том числе памятка с краткими характеристиками жен и мужей лидеров стран G7, пишет Der Spiegel
Олаф Шольц и Бритта Эрнст
Олаф Шольц и Бритта Эрнст (Фото: Thomas Lohnes / Getty Images)

Соседи канцлера Германии Олафа Шольца и его жены, министра образования Бранденбурга Бритты Эрнст, по дому в Потсдаме периодически находят в мусорном баке или возле него конфиденциальные документы. Об этом пишет журнал Der Spiegel.

Так, по его данным, среди выброшенных документов был черновой вариант речи, с которой Бритта Эрнст выступала в парламенте Бранденбурга. Также регулярно в мусоре находят выписки из графика супруги канцлера, в которых содержится информация о том, как она отдыхает, с какими чиновниками общается, когда у нее перерыв на обед.

«На вечер 19 мая было запланировано посещение концерта израильского джазового музыканта Авишая Коэна в камерном музыкальном зале филармонии в Берлине», — приводит пример Der Spiegel.

На другом выброшенном листе был список одежды, которую Эрнст выбрала для разных случаев. К примеру, 26 сентября 2021 года, на день федеральных выборов, жена на тот момент еще кандидата в канцлеры запланировала два наряда: «джинсы, синяя рубашка, тонкий синий пиджак» для голосования на избирательном участке Потсдама, а для выступления в штаб-квартире Социал-демократической партии Германии — «черный костюм Hugo Boss, серая рубашка, цепочка с камнем, черные кроссовки, черная сумка Anke Runge».

Среди конфиденциальных бумаг, найденных в мусорном баке, был лист с изображением партнеров глав государств или правительств стран G7, которые участвовали в саммите «Большой семерки» в баварском Элмау. Рядом с фотографиями были подписи, которые, как считает Spiegel, сделали для супруги канцлера в МИД ФРГ. Так, рядом с фотографией жены действовавшего на тот момент премьер-министра Италии Марио Драги Марии Серенеллы Капелло было написано: «Избегает публики».

Издание указало на то, что эта информация не является закрытой, однако документ был составлен в немецком МИДе и имел классификацию «секретная информация — только для служебного пользования».

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Der Spiege напомнил, что, согласно протоколу, утилизация секретной и конфиденциальной информации четко регламентирована: она должна быть уничтожена таким образом, «чтобы содержимое не было узнаваемо».
 

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Виктория Тютина Виктория Тютина
Олаф Шольц мусорка документы соседи Германия

Олаф Шольц

политик, канцлер Германии

14 июня 1958 года
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