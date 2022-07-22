Spiegel узнал, что соседи Шольца нашли в мусорном баке важные документы
Соседи канцлера Германии Олафа Шольца и его жены, министра образования Бранденбурга Бритты Эрнст, по дому в Потсдаме периодически находят в мусорном баке или возле него конфиденциальные документы. Об этом пишет журнал Der Spiegel.
Так, по его данным, среди выброшенных документов был черновой вариант речи, с которой Бритта Эрнст выступала в парламенте Бранденбурга. Также регулярно в мусоре находят выписки из графика супруги канцлера, в которых содержится информация о том, как она отдыхает, с какими чиновниками общается, когда у нее перерыв на обед.
«На вечер 19 мая было запланировано посещение концерта израильского джазового музыканта Авишая Коэна в камерном музыкальном зале филармонии в Берлине», — приводит пример Der Spiegel.
На другом выброшенном листе был список одежды, которую Эрнст выбрала для разных случаев. К примеру, 26 сентября 2021 года, на день федеральных выборов, жена на тот момент еще кандидата в канцлеры запланировала два наряда: «джинсы, синяя рубашка, тонкий синий пиджак» для голосования на избирательном участке Потсдама, а для выступления в штаб-квартире Социал-демократической партии Германии — «черный костюм Hugo Boss, серая рубашка, цепочка с камнем, черные кроссовки, черная сумка Anke Runge».
Среди конфиденциальных бумаг, найденных в мусорном баке, был лист с изображением партнеров глав государств или правительств стран G7, которые участвовали в саммите «Большой семерки» в баварском Элмау. Рядом с фотографиями были подписи, которые, как считает Spiegel, сделали для супруги канцлера в МИД ФРГ. Так, рядом с фотографией жены действовавшего на тот момент премьер-министра Италии Марио Драги Марии Серенеллы Капелло было написано: «Избегает публики».
Издание указало на то, что эта информация не является закрытой, однако документ был составлен в немецком МИДе и имел классификацию «секретная информация — только для служебного пользования».
Der Spiege напомнил, что, согласно протоколу, утилизация секретной и конфиденциальной информации четко регламентирована: она должна быть уничтожена таким образом, «чтобы содержимое не было узнаваемо».