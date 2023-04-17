Песков объяснил смысл перевода новых регионов на московское время

Песков: перевод новых регионов на время Москвы имеет географический и символический смысл

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Включение ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской области в московскую часовую зону имеет смысл как с географической точки зрения, так и с символической. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Я думаю, [смысл, ] прежде всего, географический. Ну и, конечно, с точки зрения символизма это очень правильно», — сказал он.

Президент России Владимир Путин 14 апреля подписал закон об отнесении к московскому времени вошедших в состав России в конце сентября четырех новых регионов. Они перешли во вторую часовую зону (UTC+3).

В ДНР и ЛНР московское время было введено еще в октябре 2014 года, документы об этом подписали руководители республик. После присоединения к России в московский часовой пояс также был включен Крым.

В регионах до вхождения в состав России зимой действовало киевское время (UTC+2, на час меньше, чем в Москве), летом разницы во времени не было (UTC+3).