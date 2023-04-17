Школу на юге Москвы эвакуировали из-за короткого замыкания

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Учеников и сотрудников московской школы № 1158, расположенной на Сумском проезде, 19А (Чертановский район), эвакуировали из-за задымления в электрощитовой, сообщила РБК директор учреждения Татьяна Киркова.

«Администрация школы незамедлительно вызвала специалистов экстренных служб и оперативно эвакуировала детей и сотрудников школы на спортивную площадку», — рассказала она.

По словам Кирковой, в результате инцидента никто не пострадал. В ближайшее время школьники вернутся к занятиям.

В пресс-службе ГУ МЧС подтвердили РБК, что в 9:59 пожарные выезжали по данному адресу. «Было установлено, что в электрощитке на первом этаже произошло короткое замыкание. Устранено пожарно-спасательными подразделениями, которые прибыли. Люди покинули здание самостоятельно, до прибытия пожарных», — уточнили в главке.

В конце марта на стройплощадке возле «Москва-Сити» произошел пожар. Площадь возгорания составила 40 кв. м.