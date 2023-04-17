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В Якутии работника «Почты России» обвинили в хищении 41 млн руб.

В Якутии на работника почты завели уголовное дело о хищении 41 млн руб. через схему в «1C»
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

В Якутии на сотрудника «Почты России» завели уголовное дело о хищении свыше 41 млн руб., сообщило Sakhapress со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по Республике Саха.

По данным ведомства, руководитель группы расчета заработной платы якутского управления почты выписал себе различные выплаты на общую сумму более 41 млн руб. Для этого он придумал схему «незаконных начислений путем ввода компьютерной информации в программное обеспечение «1С».

Сотруднику почты предъявили обвинение по ч. 4 ст. 159.6 УК (мошенничество в сфере компьютерной информации в особо крупном размере). Максимальное наказание — десять лет лишения свободы. Обвиняемый находится под подпиской о невыезде.

В «Почте России» заявили Sakhapress, что хищение выявила служба безопасности компании. «После внутренней проверки все собранные материалы, необходимые для возбуждения уголовного дела, были переданы в правоохранительные органы. Сотрудник, допустивший превышение должностных полномочий, уволен», — сообщили в управлении почтовой связи.

РБК направил запрос в якутское управление ФСБ России.

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Теги
Якутия уголовное дело хищение ФСБ «Почта России»
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